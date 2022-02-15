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Politika

5 ayrı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AA15 Şubat 2022 Salı 23:24 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 00:39
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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Moldova Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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