İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0907
  • EURO
    48,3784
  • ALTIN
    5395.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • 5 ülkenin büyükelçileri Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti
Politika

5 ülkenin büyükelçileri Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti.

AA4 Kasım 2025 Salı 14:55 - Güncelleme:
5 ülkenin büyükelçileri Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Mektup takdimi sırasında Lübnan Büyükelçisi Anuti'nin küçük kızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çizdiği resmi hediye etti.

  • büyükelçiler
  • ziyaret
  • cumhurbaşkanı erdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.