50 bin gence çalışma imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında soruları cevapladı. İstanbul’a yapılan hizmetleri aktaran Yıldırım, projelerine ilişkin bilgi verdi. Kentsel dönüşüme ilişkin soru üzerine Yıldırım, kentsel dönüşümün mutlaka olacağını, bunun için imar barışının geldiğini ancak kenttin deprem dönüşümüne ihtiyacı olduğunu, öncelikli ve ağırlıklı olarak deprem dönüşümünü önemsediklerini söyledi. Deprem toplanma alanlarını artıracaklarını aktararak, istihdama yönelik projelere değinen Yıldırım, “Gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Mesela şunu söylemek istiyorum, yaz aylarında İstanbul’da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Yani 3-5 saat çalışacak, onun karşılığında da parasını alacak hem de vaktini geçirecek” dedi.

ÇEŞİTLİ BRANŞLAR

Gençlerin çeşitli branşlarda çalışabileceğini dile getiren Yıldırım, diğer projelere yönelik şu bilgileri verdi: “İstanbul’da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Mesela emekliler, asgari ücretle geçinenler veya hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler yapacağız yani devletin verdiğinden ayrı. Aslında bu yapılıyor. Şu anda diğer rakip adayın açıkladığı bazı destekler var. İşte sosyal destekler. ‘Emeklilere şunu vereceğiz, çalışmayanlara bunu, engellilere bunu.’ diye. Esasında bunu yıllardan beri hem merkezi hükümet hem de belediyeler uyguluyor.”

SAĞLIK HİZMETLERİ

İstanbul’da büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik adına 203 bin kişiye evde sağlık hizmeti, 1 milyon 672 bin engelliye seans hizmeti, 105 bin kadına aile sağlığı koruma hizmeti verildiğini ifade eden Yıldırım, 73 bin ihtiyaç sahibi aileye nakdi yardım yapıldığını, 3 bin 260 aileye İstanbul’dan memleketlerine göç etmeleri için destek verildiğini aktardı. Yıldırım, ayrıca 90 bin aileye eğitim desteği, 150 bin aileye de sosyal yardım kartı verildiğini belirterek, “Bunlar sanki yokmuş gibi arkadaş bu vaatleri yapıyor. Bir kere mevcudu bir öğrense iyi olur” ifadelerini kullandı. Seçimi kazanamaması durumunda siyasi hayatına nasıl devam edeceğinin sorulduğu Yıldırım, “Niye kazanmak varken kazanmamayı konuşuyoruz. Biz kazanmak için buradayız. Ben kazanmaya odaklanmış vaziyetteyim ve inşallah bu seçimi kazanacağız” dedi. Siyasi tercihlere sonsuz saygıları olduğunu vurgulayan Yıldırım, hep birlikte hareket edip, geleceğe odaklanılması gerektiğini söyledi.

BÜYÜK SAYGISIZLIK

Yıldırım, “Kürtleri de kimse çantada keklik görmesin. Her seçimde Kürt oyları masaya konuluyor, taksimat yapılıyor. Ben bunun Kürt kardeşlerimize yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hizmeti etnik kimliğine bakarak değil, bu şehre katma değer sağlayan insanlar olarak herkesi görüyoruz ve ona göre hizmet edeceğiz. HDP’nin adayı yok, dolayısıyla Kürt kardeşlerimizin oylarına da talibim. Türkmenlerin, göçmenlerin, Türklerin oyuna da talibim. Farklı farklı etnik yapılarımız olabilir ama unutmayalım biz bir şehirde yaşıyoruz, kaygılarımız, sevgilerimiz, geleceğimiz ortak.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partili kardeşlerim bana oy verecek