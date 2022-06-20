550 bin kişiye askerlik affı geliyor! Detaylar belli oldu

AK Parti yoklama kaçağı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için 20 maddelik teklif hazırladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmamızı TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddeden oluşuyor"



"Yoklama kaçağı ve bakayalar bedelliden yararlanacak"

"Bedellinin miktarını Savunma Bakanlığı duyuracak"

"Savunma Sanayii bünyesindeki işletmelerin sermayesini 100 milyon TL'ye çıkarıyoruz"



"Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız"