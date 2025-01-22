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Politika

56 bini aşkın vatandaşın görüşü alındı! İlk olma özelliği taşıyan belgeyi Başkan Erdoğan yarın açıklayacak

Hazırlıkları 1 yılı aşkın zamandır süren 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi, 56 bini aşkın vatandaşın görüşü alınarak, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandı.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
56 bini aşkın vatandaşın görüşü alındı! İlk olma özelliği taşıyan belgeyi Başkan Erdoğan yarın açıklayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni yarın kamuoyu ile paylaşacak. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle 1 yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden belge tanıtılacak. İlki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019 yılında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yarın açıklanacak olan dördüncüsü, Türkiye Yüzyılı'nın da ilk belgesi olma özelliğini taşıyor. 2025-2029 yıllarını kapsayan belge, yargıda 5 yılda atılacak adımları içeriyor. Belgede kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç yer alıyor. 5 amacın alt başlıklarında ise 45 hedef ve 264 faaliyet bulunuyor.

56 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIN GÖRÜŞÜ ALINDI

Belgenin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başkanlığında çok sayıda toplantı yapıldı. Bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelenirken, paydaşların görüşleri dikkate alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı. Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi. Adalet Bakanlığının oluşturduğu yargireformu.adalet.gov.tr uzantılı resmi internet sayfasına 56 binin üzerinde vatandaş görüş ve önerisini sunarken, ayrıca 12 bin paydaş anketi yapıldı.

ADALETE GÜVENİ DAHA DA ARTIRACAK

Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.

  • Yargı Reformu Strateji Belgesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • hukuk

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