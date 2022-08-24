6 ayda aşılamaz denmişti! Türk ordusu yarım saatte aştı

Afyonkarahisar'dan başlayan ve İzmir'de düşmanın denize döküldüğü Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar'daki etkinlikler, önceki yıllara göre daha kapsamlı olacak. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun başlattığı kurtuluş mücadelesini kutlama etkinlikleri, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayacak.

Her yıl 25- 30 Ağustos'ta kutlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası, bu yıl 24 Ağustos'ta başlayacak. Hava Meydan Komutanlığı ev sahipliğinde, 24 Ağustos günü saat 10.00 ile 19.00 arasında TSK Harp Silah Araçları Sergisi açılacak. Türkiye'nin en kapsamlı hava gösterilerinin yapılacağı Statik Hava ve Harp Araçları Sergisi ve diğer hava gösterisi etkinlikleri, 3 gün sürecek.

100'ÜNCÜ YILA ÖZEL 1922 METRE TÜRK BAYRAĞI

100'üncü yıl kapsamında, bu yıl ilk kez 1922 metrelik Türk bayrağı, 1922 katılımcı ile taşınacak. 100 genç de ellerinde meşale ile bayrak taşıyanlara eşlik edecek. Gece yarısı olduğunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Kocatepe Zirvesi'ne Zafer Yürüyüşü başlayacak. Yürüyüşe katılanlar, lazer ışık gösterisi ile uğurlanacak. Sabahın ilk ışıklarıyla Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de etkinlikler düzenlenecek.

26 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı ev sahipliğinde hava gösterileri yapılacak. Gösterilerde Türk Hava Kurumu'na ait unsurlar ile motorlu yamaç paraşütü, motorlu yelken kanat, RC uçak, sıcak hava balonu uçuşu, 3 uçak tören geçişi yapılacak. Paraşüt gösterilerinde ise Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı Paraşüt Takımı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAT Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Timi gösterilerini yapacak.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN 100'ÜNCÜ YIL ÖZEL GÖSTERİ

Türk Yıldızları, öğleden önceki bölümde ay yıldız gösterisi yapacak. Öğleden sonraki bölümde ise Jandarma Genel Komutanlığı helikopterleriyle Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı Gösterisi, Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterleriyle Üzüm Salkımı Gösterisi ve Tören Geçişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Helikopter Tören Geçişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uçak ve Helikopter Tören Geçişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4E 2020 ve F-16 Muharip Uçak Geçişi yapılacak. Programın finalinde ise Türk Yıldızları Zafer Haftası 100'üncü Yıl Özel Gösterisi sunacak.

Zaferin 100'üncü yılını kutlayan Afyonkarahisar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlayacak. 29 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Erdoğan da kente gelecek. Erdoğan'ın ziyaretlerde bulunup, bir dizi açılış gerçekleştirmesi bekleniyor.

BENZERİ OLMAYAN SERGİ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutlayacaklarını belirterek, görkemli bir kutlama amacında olduklarını söyledi.

24-26 Ağustos'ta çok güzel programlar olacağını kaydeden Vali Yiğitbaşı, Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılacak serginin benzeri olmadığını dile getirdi. Hava unsurlarının bulunduğu, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış geleneksel savaş silahlarının da yer aldığı böyle bir etkinliğin daha önce yapılmadığını aktaran Yiğitbaşı, "24-26 Ağustos tarihlerinde Hava Meydan Komutanlığı'mıza tüm milletimizi davet ediyorum" dedi.

TAARRUZ İÇİN 1 YIL HAZIRLIK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Büyük Taarruz öncesinde yapılan hazırlıklar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altıntaş, Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun 13 Eylül 1921 tarihi itibarıyla Mustafa Kemal'in talimatıyla yaklaşık 1 yıl kadar taarruz hazırlık safhası geçirdiğini söyledi. Bu 1 yıllık taarruz hazırlığında önce birinci ordu, sonra ikinci ordunun oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, şöyle konuştu:

"Bu ordular, Yunan ordusunu Afyonkarahisar'da imha etmek için 'taarruz planı' olarak adlandırdığımız bir plan çerçevesinde 26 Ağustos saat 05.30 sıralarında, Mustafa Kemal'in başkomutan olarak vermiş olduğu talimatla Kocatepe'den taarruza başladı. Bu taarruzlar, birinci gün çok yoğun şekilde devam etti. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar Yunan işgalinden kurtarıldı. Tabi Afyonkarahisarlılar, bunu büyük bir sevinçle kutladı. 27-28-29 Ağustos sürecinde Yunan ordusu takip edilerek, Dumlupınar'da asıl imhası anlamına gelen Başkomutan Meydan Savaşı ile askeri bir değer olmaktan çıkarıldı. 9 Eylül 1922'de de artık bu takip harekatı, İzmir'de sonuçlandı."

'6 AYDA GEÇİLEMEZ, DENİLDİ; YARIM SAATTE GEÇİLDİ'

Türk ordusunun yığınaklanmayı gerçekleştirdikten sonra taarruzun yaklaştığını kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, "Bu doğrultuda İngiliz istihkam subayları, Afyonkarahisar'ın güney-batı istikametinde bulunan yaklaşık 1500- 1600 metre yüksekliğindeki Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe ve Tınaztepe, Çiğiltepe bölgesindeki Yunan tahkimatlarını incelediğinde; bu tahkimatların 6 ayda geçilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Halbuki 26 Ağustos saat 05.30'da verilen top atışları talimatıyla bu tahkimatlar, yarım saat içerisinde Türk askerleri tarafından kolaylıkla geçilmiştir" diye konuştu.