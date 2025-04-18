6 Nisan sonrası Lütfü Savaş'tan CHP'ye yeni dava

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davaya başlandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Davaya gelen evrakların okunmasının ardından taraflara söz verildi.

Davacı delegelerin avukatı Onur Üregen, olayların ciddi bir hukuksuzluğa dayandığını, Olağan Kurultay ve kurultayda alınan kararların hukuksuz olduğunu iddia etti.

Akçeli işler ve hukuksuzlukla elde edilen kararlar nedeniyle Özgür Özel'in CHP genel başkanı seçilmesinin yok hükmünde olduğunu savunan Üregen, "Yok hükmünde olan Özgür Özel'in kararıyla yok hükmünde olan olağanüstü kurultay kararı alınmıştır. Tarafımızca Olağanüstü Kurultay'ın iptali için de dava açılacaktır. Öncelikle Özel, kurultay kararı alamaz çünkü hakkında ceza soruşturmaları başlatılmıştır." dedi.

Üregen, Parti Meclisine aday olmak isteyen kişilere imza ve bilgilerin getirilmesinin şart koşulmasına rağmen turnikeler ve güvenlikler sebebiyle aday olmak isteyen kişilerin salonlara girişlerinin engellendiğini öne sürdü.

Kurultay'ın, CHP tarihinde en düşük sayıda Parti Meclisine aday başvurusu yapılan kurultay olduğunu söyleyen Üregen, şunları kaydetti:

"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan kurultayda sadece Genel Başkan Özgür Özel'in belirlediği kişilere Parti Meclisi'nde oy verilmesi söylenmiştir. 8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi de suç kapsamlı eylemler nedeniyle kongrede alınan kararlar yok hükmündedir. Eldeki davanın ve tüm tedbir taleplerimizin kabulünü talep ederiz."

Hakim, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.

Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen duruşmada herhangi bir karar çıkmasını beklemediklerini ifade ederek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir dosya var. Bu savcılık dosyasında henüz bir iddianame oluşmadı. O savcılık dosyasının bekletilmesine ve bir sonraki duruşmaya kadar o dosyadan soruşturma dosyası getirilmesine müzekkere yazılmasına mahkeme karar verdi. Bunun dışında 21. Olağanüstü Kurultay içerisinde YSK'ye yapılan bir başvuru vardı. Onun için de yazı yazılmasına karar verdi." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi için dava açacağız" sözünü hatırlatması üzerine Üregen, "Evet, onun için de iptal davası açacağız. Muhtemelen haftaya onun hakkında da bir dava açacağız." dedi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Süleyman Soylu tek tek ifşa etti

AK Parti'den CHP'ye zor soru: Bir şey mi gizliyorsunuz?

Çelik: Özel siyasi ortamı zehirliyor