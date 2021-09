6 ülkenin bir araya gelmesi zor! ''Türkiye ile iş birliğimizi sürdürmeliyiz''

AA 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:43

Azerbaycan'da "Azerbaycan, Türkiye ve İran İlişkileri" başlıklı konferans düzenlendi.

Azerbaycan Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe merkezin başkanı Ferid Şefiyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile uzmanlar katıldı. Konferansta Türkiye'yi İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Hakkı Uygur temsil etti.

Azerbaycan Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Şefiyev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığını, savaş sonrasında bölgesel iş birliği için iyi olanakların ortaya çıktığı belirtti.

Şefiyev, Türkiye ve Azerbaycan tarafından bu iki ülkenin yanı sıra Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve İran'ın da katılımı ile altılı iş birliği formatının önerildiğini hatırlatarak, "Yakın zamanda bu 6 ülkenin bir araya gelmesi zor görünüyor. Maalesef Azerbaycan ve Ermenistan arasında sorunlar henüz çözülmedi. Verdiğimiz öneriler henüz Ermenistanca kabul edilmedi. Rusya ile Gürcistan'ın sorunları var. Fakat biz şimdiki aşamada Türkiye ve İran'la iş birliğimizi sürdürmeliyiz." dedi.

Her ülkenin bölgesel gelişmelere ilişkin farklı yaklaşımlarının olabileceğini kaydeden Şefiyev, "Ortak yaklaşımlarımız da çok. Her üç ülke, ülkelerin toprak bütünlüğü konusuna önem veriyor. Her üç ülke de sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Seccadpur, Azerbaycan'ı topraklarını işgalden kurtarması dolayısıyla kutladı.

Seccadpur, düşünce kuruluşları arasındaki iş birliklerinin önemine değinerek ikili ilişkilerde olduğu gibi Azerbaycan, İran ve Türkiye düşünce kuruluşlarının üçlü ilişkilerini de geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Uygur da Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın tarih ve kültürel açıdan çok sayıda ortak yöne sahip ülkeler olduğunu söyledi.

Uygur, her üç ülkenin de bazı konularda ortak gündeme sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevcut küresel sistemde de benzer zorluklarla karşı karşıyayız. Üç ülke de batılı güçlerin benzer baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı batılı ülkeler İran'a sert yaptırımlar uyguluyor. İş birliği hakkında konuşacaksak, tüm sorunları tartışmalıyız. Bu sorunlar 30 yıldır birikiyor. Azerbaycan'ın zaferinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki 6 ülkenin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, 6 ülkenin bir araya gelmesi için bir fırsattır. Bu ülkeler bir araya gelirse birçok sorunu çözmüş olacağız."