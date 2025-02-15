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Politika

61. Münih Güvenlik Konferansı diplomasi trafiği... Bakan Fidan Kurti ile görüştü

61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Önce Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi ile görüşen Bakan Fidan Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 14:33 - Güncelleme:
61. Münih Güvenlik Konferansı diplomasi trafiği... Bakan Fidan Kurti ile görüştü
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61. Münih Güvenlik Konferansı, liderlerin konuşmaları, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere dünya genelindeki çatışmalar ve krizlere ilişkin üst düzey görüşmelerle ikinci gününde devam etti.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konferansa katılıyor.

Fotoğraf: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi

SAFADİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Fotoğraf: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kosova Başbakanı Albin Kurti

KURTİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.

  • Hakan Fidan
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