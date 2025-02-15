61. Münih Güvenlik Konferansı diplomasi trafiği... Bakan Fidan Kurti ile görüştü

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konferansa katılıyor.Fotoğraf: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.Fotoğraf: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kosova Başbakanı Albin Kurti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.