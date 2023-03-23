6'lı koalisyonda tansiyon düşmüyor! Yavaş'ın teklifine manidar cevap: Kazak sökülür

6 partinin ortaklığında oluşturulan Altılı Masa bir yılı aşan görüşmelerin sonucunda Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesinin ardından daha seçim gelmeden çatırdamaya başladı. Masadaki 5 partinin genel başkanlarının seçimin kazanıldığı takdirde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir canlı yayında altılı masadaki parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmak yerine milletvekili olma teklifinde bulunmuştu. Mansur Yavaş'a, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Altılı Masa'yı karıştıracak bir yanıt geldi.

'MASAYA BÖYLE BİR FİKİR GELMEDİ'

Babacan, "Bu fikir belki bizim pazartesi günü gerçekleşen toplantımızdan önce olabilir. Ama masaya böyle bir fikir hiç gelmedi. Biz masaya oturduğumuzda masa gelen öneri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir formülasyon olarak masaya geldi. Yani biz onu masada hiç tartışmadık. O fikir belki kendi aralarında görüşülmüş olabilir." diyerek cevap verdi.

ALİ BABACAN: GERİYE GİDERSEK, KAZAK SÖKÜLÜR

Öte yandan Yavaş'ın bu fikriyle alakalı Altılı Masa'yı sallayacak bir söylemde bulunan Babacan, "Bize anlamlı gelmiyor. Anlaşmışız, bitmiş. Uzlaşı sisteminde imzayı atarsınız ve ileri gidersiniz. İmzaları geriye sarmaya başlarsak kazak sökülür. O kadar emek var. Biz bunları öre öre geldik. Şimdi bu kazağın şu kadarını sökelim, tekrar örelim böyle bir şey olmaz! Mutabakatla çalışan hiçbir yapıda bantı geriye sarmazsınız, hep ileri, hep ileri gidersiniz." şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir canlı yayın programında Altılı Masa'daki parti liderlerinin yetkilendirilmeleriyle ilgili, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." sözlerini sarf etmişti.