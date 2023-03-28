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Politika

6'lı koalisyonda 'Yavuz Ağıralioğlu' depremi: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesiyle ilgili süreci zehir zemberek sözlerle eleştiren İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.

28 Mart 2023 Salı 10:08 - Güncelleme:
6'lı koalisyonda 'Yavuz Ağıralioğlu' depremi: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.

"SİZ PKK'YI LANETLEYEMEYENLERSİNİZ"

Ağıralioğlu şu açıklamalarda bulundu:

"HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.

HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.

Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum."

6'LI KOALİSYONDA DEPREM

Son olarak Ağıralioğlu, partisinin de mensubu olduğu 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, Ağıralioğlu ile görüşmesini şu ifadelerle köşesine taşıdı:

Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade etti.

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