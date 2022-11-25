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Politika

6'lı masa bir kez daha karıştı! CHP ile İP arasında yeni tartışma

İP ile CHP arasında yeni bir tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meral Akşener'in İP'li Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle kulağını çekmesi gerektiğini söyledi.

25 Kasım 2022 Cuma 23:54 - Güncelleme:
6'lı masa bir kez daha karıştı! CHP ile İP arasında yeni tartışma
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6'lı masa partilerinden CHP ve İP arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İP'li Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına açıktan karşı cephe almasına Altay çok sert ifadelerle karşı çıktı.

Engin Altay daha önce sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlamıştı. Yavuz Ağıralioğlu bu açıklamalara "Kral da kralcı da değiliz." cevabını vermişti.

Ağıralioğlu son dönemde CHP'li isimlerden kendisine yönelik gelen sert eleştirilerle ilgili bugün dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.

Altay bugün katıldığı bir programda, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.

Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı

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