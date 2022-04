''6'lı masa birbirini sevmiyor''

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, oldu.

6'lı masanın birbirini sevmediğini vurgulayan Dağ, "Toplantılarda ki yüz hallerine bakacak olursanız buraya neden oturduk der gibiler. Gündemden bir konu açılsa Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birbirlerinden çok farklı şeyler söylerler. Birbirini sevmeyen bir masadan heyecan doğması imkan dahilinde değil." ifadelerini kullandı.

İşte Dağ'ın Arafta Sorular programındaki açıklamalarından bazıları...

"SOSYAL MEDYA YASASI"

Sosyal medya şirketleri şu an dünyada devletleri tanımayan bir süreç ortaya koyuyor. Bu şirketler vasıtasıyla hakkınız ihlal edildiğinde (yasal) sonuç alamıyorsunuz, mahkemelere cevap vermiyorlar.

Bu konuda yapılan düzenleme ilk defa yapılan bir düzenleme değil. İki sene önce sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmasıyla ilgili düzenleme yapmıştık. Sosyal medya şirketleri şu an dünyada devletleri tanımayan bir süreç ortaya koyuyor. Bu şirketler vasıtasıyla hakkınız ihlal edildiğinde sonuç alamıyorsunuz, mahkemelere cevap vermiyorlar. Biri size yüz yüze söyleyemeyeceği bir şeyi bu mecralar üzerinden rahatlıkla söyleyebiliyor. Mahkeme yoluyla hakkınızı savunmanız lazım. Bu şirketler devletlerin mekanizmalarını işletmeme noktasında çalışmalar yapıyorlar. Kendi vatandaşımızı savunmak açısından yeni bir düzenleme yapmak söz konusu olacak. Bireyin özgürlüğünü ihlal ettiğinde hakkını alma isteği doğrultusunda dezenformasyon mücadele bağlamında son çalışmalara gelindi. Önümüzde ki aylarda bu noktaya gelmiş olacak.

Bir tarafta siyasetin seviyesini yükseltmeye çalışan bir iktidar var, öbür tarafta da ısrarla düşürmeye çalışan bir muhalefet var. Türkiye siyaseti bunu hak etmiyor. Olması gereken siyaset, bu tarz bir siyaset değil.

Keçiören'de elektriği kesilen ev31 Mart tarihinde ödememekten kaynaklı elektriği kesiliyor. 1380 TL borcu var 5 Nisan'da ödeniyor ve açılıyor. Yani Kılıçtaroğlu'nun gittiği tarihte elektrik kesintisi söz konusu değil. Bir takım kurgu ve yalanlar var. Bir tarafta siyasetin seviyesini yükseltmeye çalışan bir iktidar var, öbür tarafta da ısrarla düşürmeye çalışan bir muhalefet var. İYİ Parti'nin bu millete söylediği bir şey yok. Kurgulu bir esnaf gezisi sadece. Vatandaşın derdini videoya alıp sosyal medyada yayınlamak siyaset değil. Türkiye siyaseti bunu hak etmiyor. Olması gereken siyaset, bu tarz bir siyaset değil.

"MUHALEFETİN YALANLARI"

Yalan haber yapan haber siteleri yaptığı haberleri kaldırıyor ama CHP'liler buna rağmen o yalanları söylemeyi sürdürüyor. Bu da aslında konforlu bir siyaset.

Yalan haber yapan haber siteleri yaptığı haberleri kaldırıyor ama CHP'liler buna rağmen o yalanları söylemeyi sürdürüyor. Bu da aslında konforlu bir siyaset. Bizim bu keşke vazifemiz olmasa bunlarla uğraşıyor noktasında olmasak. Bizim haftanın yalanları diye sistemimiz var. Neredeyse her gün kendisine fondaş basın olarak nitelendirebileceğimiz basın her gün yeni bir yalan haber yapııyor. Biz bunu her zaman yaşadık, yeni bir olay değil bu. 28 Şubat sürecinde de biz bunu çok yaşadık. Bunların mizacı, yapısı değişmiyor. Bugünde var yarında olacaklar. Doğru ve yanlışın mücadelesi bu.

"MUHALEFETİN DİLİ FETÖ'YÜ, PKK'YI SEVİNDİRİYOR"

Ortada çok garip bir durum var. Muhalefetin dili, ya FETÖ'yü sevindiriyor ya da PKK'yı sevindiriyor; bu milleti değil, bu milletin değerlerini değil.

15 Temmuz gecesini yaşamamış gibi mi davranacağız? Tarihte 80'li yıllardan bu yana devletin içerisinde sızma noktası olmuş bir örgüt var.

"2023 SEÇİMLERİ"

Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir.

Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız.