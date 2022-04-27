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Politika

'6'lı Masa'da derin çatlak! Seçim kararını duyurdu

'6'lı Masa İttifakı'nda sular durulmuyor. İttifakın üyelerinden DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere yalnız girme kararı aldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
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'6'lı Masa İttifakı' ilk ayrılık haberi geldi. DEVA Partisi, seçimlere kendi başına girecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün parti grup toplantısında dikkat çeken bir açıklama yapmış, "Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum" demişti.

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