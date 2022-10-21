'6'lı Masa'da 'hamburger' gerilimi! Sert cevap: Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz

HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye düzenlediği ziyaret yeni bir krize daha neden oldu.

"HAMBURGER YEMEYE GİTTİK"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ABD'ye bir ziyaret düzenlemiş ve sürpriz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu. Her yönüyle tutarsız olan bu ziyarette yaşanan sır dolu 8 saat ise yeni bir tartışmayı başlatmıştı. CHP lideri ortadan kaybolduğu anları "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmişti.

"ABD'YE HAMBURGER YEMEYE GELMEDİK"

Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti heyeti de ABD'ye ziyaret düzenledi. Ziyaret heyetinde yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"MİLLETVEKİLİ OLMANIZI KILIÇDAROĞLU'NA BORÇLUSUNUZ"

İttifakta yeni krize yol açan bu göndermeye CHP kanadından cevap gecikmedi.

İBB ve Bakirköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Erozan'ın yapmış olduğu göndermenin diplomatik nezakete ve masa kurallarına sığmadığını belirterek "Sayın Büyükelçi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığınız Hamburger göndermesi diplomatik nezakete de, masa hukukuna da sığmaz. Ayrıca bugün Milletvekili olmanızı Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz. Yoksa hayatınıza Emekli Büyükelçi olarak devam edecektiniz." dedi.