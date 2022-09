'6'lı Masa'da ortalık toz duman! İP'ten merak edilen soruya cevap

6'lı masadaki 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi başka bir boyuta taşındı. İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ve 6'lı muhalefet ittifakı ile ilgili merak edilen soruya cevap verdi.

Ağıralioğlu, "HDP 6'lı masada olursa o masadan kalkar mısınız?" sorusuna, "Evet. Genel Başkanımız söyledi. Ben de tekrar ifade edeyim. Bizim olduğumuz yerde bu şartlarda bu dil ile memleket yönetiminde hiçbir şekilde meşruiyet içerisinde bulunamazlar." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu Gürsel Tekin'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Gürsel Bey'in bayram değil seyran değil, aklına geleni konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor. Kiminle yol yürüyeceğimize, kiminle hükümet olacağımıza, kiminle mesafeli olacağımıza kendisi karar veren bir partiyiz. Diğer partilerin kiminle partner olacaklarına da karışmıyoruz. İnsanlar istedikleri siyasi dil ile istedikleri siyasi partner ile ortaklık yapabilirler. Bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik. Terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa bile aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz.

AKŞENER: PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR

Meral Akşener de katıldığı bir canlı yayında, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." demiş ve "Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda." sözlerini kullanmıştı.

'KİM BANA HAD BİLDİRECEK' ÇIKIŞI

CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün 'HDP'ye bakanlık vaadi' sonrası kendisine tepki gösteren İP'li isimlere şunları söylemişti:

İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok.

Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey.