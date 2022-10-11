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Politika

'6'lı Masa'dan yeni formül! Adayı böyle seçecekler

2023 seçimlerinde kimin aday olacağı konusunda sonuca varamayan '6'lı Masa' yeni formül buldu. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş bu konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

11 Ekim 2022 Salı 07:54 - Güncelleme:
'6'lı Masa'dan yeni formül! Adayı böyle seçecekler
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Bir masa etrafından altı partinin oluşturduğu ittifakta aday krizi devam ediyor. Seçimlere çok kısa bir süre kalmışken muhalefet partileri, adaylarının kim olacağı konusunda halen bir ilerleme kaydedebilmiş değil.

KILIÇDAROĞLU VETO YEMİŞTİ

Masada adaylık için yoğun çaba sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto yemişti.

Adayın kimin olacağı henüz belli değilken, adayın nasıl seçileceği konusunda da problem yaşanıyor. CHP'li eski Milletvekili, TV100 yazarı Barış Yarkadaş, köşe yazısında adayın nasıl seçileceği konusunda kulis bilgilerini paylaşarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

EN AZ ÜÇÜNÜN OYU GEREK

Adayın oylama sonucu ortaya çıkacağını belirten Yarkadaş, "Edindiğim bilgiye göre, 'Aday kim olacak?' sorusunun cevabının verileceği toplantıda, partiler masalarında bulunan dosyaları açacak ve dosyada yazan isimleri masaya getirecek. Bir parti eğer bir isim önerdiyse, o adayın masadaki altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek." ifadelerini kullandı.

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