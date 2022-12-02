6'lı masanın adayını tarif etti: Kukla başkan!

CHP-İyi Parti ittifakının oluşturduğu altılı masa ortaklarından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının, 6 genel başkanın oluşturduğu 'Eşgüdüm Kurulu' ile birlikte 'koalisyon' olarak yönetim sözü vereceğini; bakanların, bürokratların birlikte atanacağını; aday cumhurbaşkanı seçilir ama sözünde durmazsa bunun 'büyük bir karaktersizlik' olacağını söyledi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'in aksine, TBMM'nin ve Cumhurbaşkanının da üzerinde herşeyi belirleyecek bir 'konsey' ve onun güdümünde çalışacak bir 'kukla cumhurbaşkanı'nı tarif ediyor.

VOA, BBC VE DUVAR'A ANLATTI

Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın yol haritasını, ABD ve İngiltere resmi medya organlarının Türkçe servisleri Voice of America (VOA-Amerika'nın Sesi) ve BBC Türkçe ile internet sitesi Gazete Duvar muhabirlerine konuştu. Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı ve seçilirse nasıl bir yönetim şekli olacağına dair şunları söyledi:

KONSEY BELİRLEYECEK

"Yönetim nasıl olacak? Yani cumhurbaşkanı seçildi, seçildikten sonra, "Ben bildiğimi yaparım, 5 sene içinde de değişiklikleri yaparız" derse ne olacak? Cumhurbaşkanı bu süreçte nasıl çalışacak? İstişareyle. O kadar... Yani cumhurbaşkanı, bütün siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak. Bakanlar birlikte belirlenecek. Bu konuda herhangi bir paylaşım yapılmadı. Vardığımız şey şu; seçim neticesine göre cumhurbaşkanı parti genel başkanlarıyla görüşerek, bakanları onlardan gelen bilgilerle belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar. İmzayı cumhurbaşkanı atacak."

5 SENE BÖYLE İDARE EDERİZ

"(Parlamenter sisteme geçiş) Ne olursa olsun en az 6 ay gerekli; 6 ay 1.5 yıl arasında. Meclis'in kanaatleri ortaya konulacak. Arkasından kanun teklifleri, anayasa değişikliği teklifi haline getirilecek. Bu teklifler komisyonlarda görüşülecek. Tabii buradaki süreci şimdiden tahmin edemiyoruz. 400'ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa, hemen anayasayı referanduma götürmeden değiştirebileceğiz. 360-400 arası olursa referanduma götürme mecburiyeti var. 360 yakalanamazsa belki 5 sene böyle idare edeceğiz."

KOALİSYON HÜKÜMETİ GİBİ...

"Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz. Ancak, birlikte yöneteceğiz de cumhurbaşkanı anayasa değişmediği için layüsel (sorumsuz). Nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adayı, seçiminden önce, parti genel başkanları ile birlikte "Ben bundan sonra, bu değişiklik (anayasa değişikliği) sağlanana kadar siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek Türkiye'yi yöneteceğim" diye taahhütte bulunacak, o kadar."

'EŞGÜDÜM KURULU'

"Cumhurbaşkanı taahhüt edecek, genel başkanlar da bunu benimseyecek. Mesela buna teklif olarak 'Eşgüdüm Kurulu' denilebilir. Eğer cumhurbaşkanı 'böyle çalışacağım' diye kamuoyuna deklare etmesi bir taahhüttür. Cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişinin de bu taahhüdüne güvenilir. Görüş bu. Bunu önümüzdeki toplantıda net bir şekilde ifade edeceğiz. Diğer arkadaşların da görüşü farklı değil. Benim yaptığım bu açıklama istikametinde bir açıklama olacak."

KARAKTERSİZLİK OLUR!

"Cumhurbaşkanı seçildi, bütün bunları da yazdı, 'Teşekkür ediyorum bana da yetkiyi verdiniz. Ama aceleye ne ihtiyaç var, 5 yıl içinde bunu gerçekleştiririz' diyebilir mi, diyebilir. Ama bu karaktersizlik olur. Seçildikten sonra cumhurbaşkanının böyle bir tavır sergilemesi tam bir karaktersizlik olur."

LİDERLERE KISITLAMA

"Şunu söylüyorlar, 'parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olsun'. Olamaz ki. Mesela milletvekiliyse milletvekilliği düşer."

BAKANLIKLAR SONRA PAYLAŞILACAK

"(Bakanlıkların, kurumların nasıl paylaşılacağı) gündeme gelmedi, görüşülmedi. Bu toplantıda da bunun kararının alınacağını düşünmüyorum. Ama seçimden sonra o konu gündeme getirilir."

MİLLET BAŞKANI KENDİ SEÇMEK İSTİYOR

"Cumhurbaşkanını halkın seçmesi biraz daha bugünkü sistemle de milletin görüşünün yansıması babında faydalı olur diye düşündük. İlla Meclis seçsin diye bir kanaat, o eskiye dönüş olarak yorumlanabilirdi."

ADAYI OCAKTA AÇIKLARIZ

"Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı alındıktan sonra açıklanır. Bu konu son zamanlarda gündeme fazla getirildiği için belki de önümüzdeki sene başlarında bunu açıklamak gerekebilir."

HDP'İN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ!

"HDP'nin tavrı çok önemli. Yani belirleyici faktör olacak ister istemez onlar da kendi politikalarını dikkate alarak bir politika belirliyorlar, çalışıyorlar. Nasıl bir karar verirler onu bilemiyorum. Ama bu seçimin birinci turda bitmesi çok önemli. İkinci tura kalmaması lazım. Birinci turda bitmesi için inşallah gerekli adımlar atılır."