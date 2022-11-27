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Politika

6'lı masayı eleştirip Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Millet İttifakı için 'kukla' tabirini kullanan Yılmaz, 6'lı masayı çok sert bir dille eleştirdi.

27 Kasım 2022 Pazar 13:02 - Güncelleme:
6'lı masayı eleştirip Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kurultayın ardından partisinin Genel Kurulu, Disiplin Kurulu, Egemenlik Meclisi ve İl Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda seçim stratejisi ve ittifaklar konusu masaya yatırıldı. Yılmaz yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

"GÜL GÜNDEME GELİNCE ŞOK OLDUK"

2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesinden sonra "şok olduğunu" belirten Öztürk Yılmaz, "Allah Allah ne alakası var dedik? Sonra başka isimler gelmeye başladı. Yani yüzde 100 kaybedecek isimler gündeme geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz ayrıca, 2018 seçimlerinde aday adayı olmak istediğini ama engellendiğini söyledi.

Millet İttifakı için 'kukla' tabirini kullanan Yılmaz, 6'lı masayı çok sert bir dille eleştirdi.

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