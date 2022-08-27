İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2022 Cumartesi / 30 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • '6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama: CHP'li olmalı
Politika

'6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama: CHP'li olmalı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP kimlikli birinin olması gerektiğini söyledi. Bu çıkışın ittifakın diğer ortakları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

"CHP KİMLİKLİ OLMALI"

Cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine yönelik görüş belirten Tekin, "Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum; mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor. Çünkü CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Bu açıklamanın '6'lı Masa'nın diğer ortakları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

KAVUNCU'NUN SÖZLERİ KIZDIRMIŞTI

İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı.

Kavuncu'nun bu açıklamasını 'nezaketsizlik' olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP kimliğini taşıyan birisini tarif etmeye hakkı yok. Onu ancak CHP Genel Başkanı tarif edebilir." diyerek ittifak ortaklarına sert çıkmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.