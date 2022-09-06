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Politika

'6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama: HDP katkısıyla seçilen belediyelerden ihaleler aldılar

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İP ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirdi. İP tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren Yarkadaş, 'HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar.' dedi.

6 Eylül 2022 Salı 08:03 - Güncelleme:
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CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İP ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendiren Yarkadaş, HDP seçmenini 'Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının seçilmesini sağlayan ve açıkça da tavır koyan kişiler.' olarak tanımladı.

"BENİ KONUŞTURMASINLAR"

İP'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR SİYASİ TAVIRDIR?"

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."

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