'7 evladımla şehit olmaya hazırım' 

Türkiye’nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı’nın üzerinden bir yıl geçti. Şehit aileleri yıl dönümünde gururu ve acıyı bir arada yaşıyor. Hatay’da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşamını yitiren TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş’ın ailesi, acılarını aradan geçen bir yıla rağmen yüreğinde yaşıyor. Hatay’da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK’lı teröristlerce Afrin bölgesinden atılan roket sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş’ın ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

OĞLUM İSTEYEREK GİTTİ

Geçen yıl 22 Ocak’ta, Afrin bölgesine gerçekleştirilen harekat sırasında, Kırıkhan ilçesi Kalatepe Mahallesi kırsalında, AFAD’ın askerler için kurduğu çadırlara elektrik hattı bağlamak amacıyla bölgeye giden ve YPG/PKK’lı teröristler tarafından atılan roketle yaşamdan koparılan 2 çocuk babası Şahin Elitaş’ın ailesi, acı ve gururu bir arada yaşıyor. Elitaş’ın babası Bestami Elitaş, yaptığı açıklamada, oğlunun yaşamını yitirdiği göreve isteyerek gittiğini söyledi. Oğlunun, Mehmetçik için bölgede bulunduğunu vurgulayan Elitaş, “Onlar olmasa zaten biz de olmayız” dedi.

DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN

Elitaş, oğlunu kaybetmenin acısını halen yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Vatanım için 8 evladımdan biri şehit oldu, kalan 7 evladımla birlikte ben de şehit olmaya hazırım. Ama bize bırakmıyorlar, Mehmetçiğimiz, devletimiz sağ olsun bizlere görev düşürmüyor. Zeytin Dalı Harekatı da bize ayrı bir gurur verdi. Mehmetçiklerimiz sağ olsun bize bu gururu yaşattılar, Allah vatanımızdan, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.”

VATAN VE BAYRAK İÇİN ŞEHİT OLDU

“Zeytin Dalı Harekatı”nın birinci yılında, şehit Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan şehidin ailesi, harekatın 52’nci gününde şehit olan Kart’ın fotoğrafları ve kıyafetleriyle, özlemlerini dindirmeye çalışıyor. Şehidin 53 yaşındaki babası İlhan Kart, yaptığı açıklamada, iki oğlu bulunduğunu, küçük oğlu Taner’in şehadetinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçtiğini söyledi. Buna rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Kart, “Anlatmak çok zor bu duyguları. Bize çok farklı duygular yaşattı. Bize bir gün ‘Geliyorum’ demedi, hep sürpriz yaparak gelirdi. 10 ay oldu, ne sürprizi ne telefonu ne kendisinin gelmesi ne de araması var” ifadelerini kullandı.

DOKUZ AYLIK EVLİYDİ

Oğlunun vatan, millet, bayrak uğruna şehit düştüğünü anlatan Kart, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oğlum 9 aylık evliyken şehit oldu. Kutsal görevden hiçbir zaman şikayetçi olmadı, üzülmedi. ‘Nasıl gidiyor?’ diye sorduğumuzda hep iyi anlattı. Her şeyin iyi gittiğini söyledi. ‘Vatan, millet için, sizler için varız.’ dedi. Bizlere ve memlekete kendini adadı ve şehit oldu. Şehit olduğu için gururluyuz, tek tesellimiz bu. Onun yokluğu çok zor.”

YOKLUĞUNA HALA DAHA ALIŞAMADIM

Afrin kırsalından geçen yıl YPG/PKK’lı teröristlerce Reyhanlı’ya atılan roket sonucu yaşamını yitiren siviller arasında çiftçi emeklisi 68 yaşındaki Rıfat Sinirli de bulunuyor. Çarşıya alışveriş için gittiği sırada 2 Şubat’ta roketlerin hedefi olan Sinirli’nin acısı halen tazeliğini koruyor. Sinirli’nin eşi Aşune Sinirli, yaptığı açıklamada, canından çok sevdiği eşini kaybetmenin üzüntüsünün halen ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Teröristlerin hain saldırısında eşini kaybetmenin acısının kelimelerle anlatılamayacağını belirten Sinirli, “Eşim gayet sağlıklı biriydi. ‘Ben alışverişe gideceğim.’ diyerek evden çıktı, dönüş yolunda roketin şarapneli başına isabet etti. Onsuz bir hayat sürmek çok acı. Eşimin yokluğuna alışamadım, gözyaşım kurumadı” diye konuştu.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan şehidin ailesi, harekatın 52’nci gününde şehit olan Kart’ın fotoğrafları ve kıyafetleriyle, özlemlerini dindirmeye çalışıyor.