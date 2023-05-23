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Politika

7'li koalisyonda Akşener-Babacan krizi! Söz düellosu sürüyor

CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan gerginliği devam ediyor. 7'li koalisyonun 2 Mart ve 6 Mart toplantılarında sert tartışmalar yaşayan iki lider, son günlerde medya üzerinden yeniden zıtlaşmaya başladı. Babacan'ın, 'Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz' çıkışını eleştiren Akşener, 'Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Babacan, katıldığı bir yayında Akşener'in sözlerine cevap verdi.

23 Mayıs 2023 Salı 09:48 - Güncelleme:
7'li koalisyonda Akşener-Babacan krizi! Söz düellosu sürüyor
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Kendi partisinden isimlerin üzerini çizip 4 küçük ortağa 37 koltuk dağıtan Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Babacan'dan geldi. CHP'ye yeteri kadar oy desteği sağladıklarını ancak bazı CHP seçmenlerinin TİP'e kaymış olabileceğini belirten Babacan, bir kez daha gündem oldu. Ortak liste teklifini kendilerine Kılıçdaroğlu'nun sunduğunu belirten Babacan, DEVA Partili adayların olduğu her yerde CHP'nin oylarını artırdıklarını iddia etti. Babacan, "Bizdeki ve CHP'nin araştırmalarına baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu. Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örneğin TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

BABACAN-AKŞENER KAVGASI

Öte yandan koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan gerginliği de bir türlü son bulmuyor. Millet İttifakı'nın hem 2 Mart hem de 6 Mart toplantılarında sert tartışmalar yaşayan iki lider, son günlerde medya üzerinden yeniden restleşmeye başladı. Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışına tepki gösteren Akşener, "Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"SİYASETÇİLERİN YARINLARI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMESİ LAZIM"

Akşener'in bu sözlerine önceki gün katıldığı bir yayında cevap veren Babacan, "Ben söylüyorum. Açık açık söylemeye de devam edeceğim. Siyasetçilerin de hep yarınları düşünerek hareket etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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