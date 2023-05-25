7'li koalisyonda Ümit Özdağ depremi! Davutoğlu: Fikirlerimiz uyuşmuyor

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan mutabakatta kayyum anlaşması 7'li koalisyonun imzaladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ters düşmesi muhalefette çatlağa yol açtı.

Ankara'da televizyon kanalları ve gazete temsilcileri ile bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın imzaladığı mutabakattaki kayyum ile ilgili anlaşmaya tepki gösterdi.



Özdağ ile fikirlerinin çoğunun uzlaşmadığını belirten Davutoğlu, "Sığınmacılarla ilgili 2 yıl ilmek ilmek ördüğümüz ortak metnimiz var. Özdağ'ın insan hakları hukukuna uygun göndereceğiz demesi otobüslere bindirip göndereceğiz demesi gibi değil" ifadesini kullandı.

Kayyum konusunda çizgilerinin kesin olduğunun altını çizen Davutoğlu, kayyum atamanın halkı cezalandırmak demek olduğunu ileri sürdü.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında gizli bir protokol olduğu iddialarına da cevap veren Davutoğlu, 6 parti arasında Bakanlık pazarlığı yapılmadan Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a bakanlık veremeyeceğini ima etti.