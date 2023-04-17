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Politika

7'li koalisyonun destekçisi PKK'dan masaya yeni talimat: Temel gündemleri yapsınlar

Terör örgütü PKK elebaşlarının her geçen gün 7'li koalisyona destekleri ve direktifleri artarak devam ediyor. Cumhur İttifakı'nı hedef alan küstah açıklamalarda bulunan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 7'li koalisyona, 'AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar.' dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
7'li koalisyonun destekçisi PKK'dan masaya yeni talimat: Temel gündemleri yapsınlar
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Tek hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık yapmak olan 7'li koalisyona Kandil'den emirler gelmeye devam ediyor. Önceden masanın gizli ortağı olarak görülen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Kılıçdaroğlu'na olan desteklerini yaşanan pazarlıklar ardından açıkça ifade ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bayramdan sonra yapacakları mitinglerde adaylarının ismini açık açık söyleyeceklerini ifade etti. Buldan, "Gerçi sizler biliyorsunuz..." sözlerini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na işaret etti.

7'Lİ KOALİSYONA AÇIK DİREKTİF

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada yine 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. AK Parti ve MHP'yi yıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Kalkan, 7'li koalisyona da mesaj vererek, "Çağrı yapıyorum; AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar" dedi.

7'li koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı daha önce de şöyle konuşmuştu:

"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürüttü."

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