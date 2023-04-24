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Politika

7'li koalisyonun ortağı HDP'den skandal: Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını kıracağız

7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tehditler savurdu. Düşünmez, 'Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız. Bu seçim sadece milletvekilli seçimi değil, Kürdistan'da nefessizlik halinin ortadan kaldırılma seçimi olacak' gibi skandal ifadeler kullandı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
7'li koalisyonun ortağı HDP'den skandal: Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını kıracağız
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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Seçim öncesi terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen 7'li koalisyonun ortağı HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP'li Düşünmez, "sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVLERİNİN KAPISINI KIRIP YOLDAŞLARIMIZI ALACAĞIZ"

Düşünmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün halkımız seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerinin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değildir.

"AHMET TÜRK'TEN KÜRT VATANDAŞLARA TEHDİTLER"

HDP ekolünün eski genel başkanlarından ve son olarak yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden PKK'ya destek verdiği için alınan Ahmet Türk CHP ile gerçekleştirdikleri ittifakın ardından Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan Ahmet Türk buraya gelenlere yönelik yaptığı konuşmada Kürt seçmene tehdit ve yaftalamalarda bulundu.

HİÇBİR KÜRDÜN BU İKTİDARA OY VERMEYE HAKKI YOK

Kullandığı ifadeler tepki çeken Ahmet Türk şunları söyledi: "Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur."

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