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Politika

8 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla yaptığı 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, AK Parti'ye geçen 8 belediye başkanına rozetleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından takıldı.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:25
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Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru CHP'den, Yalova Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar Saadet Partisi'nden, Elazığ Erimli Belediye Başkanı Cihan Yılmaz Demokrat Parti'den, Elazığ Bükardı Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz, Muş Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi ve Muş Kırköy Belediye Başkanı Nihat Dizman İYİ Parti'den, Muş Serinova Belediye Başkanı Engin Atılgan ve Muş Kızılağaç Belediye başkanı Burhan Öğüt de Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

31 Mart 2019'daki seçimden sonra AK Parti'ye geçen 23 belediye başkanı ile AK Parti'nin belediye sayısı 786'ya çıktı.

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