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Politika

8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık... AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak

AK Parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongreleri yapacak.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık... AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak
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Alınan bilgiye göre, AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

Bir yandan ilçe kongrelerine devam eden AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecine hazırlanıyor.

Bu süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan başlatan parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongrelerini yapacak.

AK Parti, il kongreleri ile il başkanı, il yönetimi ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini ve il parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerini seçecek.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZİANTEP'TE OLACAK

AK Parti Gaziantep İl Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer 4 ildeki kongrelere ise bakan ve genel başkan yardımcıları katılacak.

8. Büyük Olağan Kongre çalışmaları kapsamında 878 ilçede kongresini gerçekleştiren AK Parti, bu süreci aralık ayı sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyor.

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