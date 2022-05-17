8 ilçede il seviyesinde güçlendirme kararı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon (KİK) Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ve ilgili bakanlıkların temsilcileri de yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, tüm dünyanın güvensizlik çemberi içinde olduğunu belirterek, "Giderek artan bir tehdit iklimi var ve en önemlisi tüm tehditlerin birbirleriyle ilişkisi var. Terör örgütleri artık organize suç örgütü karakteri de taşımaya başladı. Göçmen kaçakçılığı, terör, uyuşturucu, kaçakçılık hepsini yapıyorlar. Taşeron bir ilişkileri var. Tüm bunlar hem bizim hem de dünyanın gündemindedir. Dünyadaki bu tabloya karşı biz de kurumlar arası iş birliğini artırarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki batıyı kış uykusundan uyandırmak mümkün değildir. Hayal dünyalardan uyanıp gerçeği görmemekte ısrar ediyorlar. Her meseleye bencilce, küçümseyerek bakıyorlar. Türkiye bütün güvenlik başlıklarında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hem onurlu bir duruş hem de ciddi ve yüksek kapasiteli mücadele ortaya koymaktadır. Türkiye hiçbir konuda '-mış' gibi yapmamaktadır" diye konuştu.

'KAÇAK GÖÇMEN YAKALAMASI YÜZDE 44 ARTTI'

KİK Kurulu'nda 2016 yılından bugüne önemli kararlar alındığını vurgulayan Soylu, "Ülkemizde uyuşturucu olayı sayısı 2020-2021 yılları arasında yüzde 35, şüpheli sayısı yüzde 27 artmış; olay sayısı 159 binden 201 bin 500'e, şüphelisi sayısı ise 134 binden 294 bine gelmiştir. Aynı dönemde yakalanan esrarda yüzde 33, kök kenevirde yüzde 34 azalış; eroinde yüzde 61, kokainde yüzde 45, bonzaide yüzde 21 artış yaşanmıştır. Ciddi bir saha baskısı oluşturduk. Kaçak göçmen yakalaması, 2020-2021 yılları kıyaslandığın da yüzde 44 arttı. Bu sayı 58 binden 84 bine çıktı. Geçen yıl ile bu yılın ilk 4 ayı kıyaslandığında ise geçen yılın artışından daha fazla bir artış oldu. Ülkemizde kaçak sigaranın piyasadaki oranı 2017 yılında 22.3 seviyelerindeydi. Her 100 sigaranın 4'te 1'i Türkiye'ye kaçak olarak geliyordu. Bunun büyük bir kısmı da terör örgütünün finans kaynağıydı. 2020-2021 arasında yakalanan kaçak sigara yüzde 47 azalmış. 19,3 milyon paketten 10,3 milyon pakete düşmüştür ama makaron yakalaması toplam 4,7 kat artmıştır. 481 milyondan 2,3 milyara yükselmiştir. Bunlara nefes aldırmıyoruz" dedi.

'MALİ SUÇLAR 21'İNCİ YÜZYILI ESİR ALIR'

Bakan Soylu ayrıca 2021 yılında para dolaşım araçlarının farklılaşması nedeniyle mali suçların terör suçları kadar önemli noktaya ulaştığına dikkat çekerek, "Milyonlarca insan bunlara dahil oluyor. Kiminin ocağı sönüyor kimi de intihar ediyor kimisi ise para kazandığını zannediyor. Bu önemli bir kumar şebekesi olarak nitelendiriliyor. Bazı devletler de bunlara ev sahipliği yapıyor. Bu sistem devam ettiği sürece mali suçlar 21'inci yüzyılı esir alır. Türkiye bu konuda alarm halindedir. Ancak dünyanın meseleye bigane kalması, Türkiye'yi ve dünyayı büyük maliyetlerle karşı karşıya bırakacak" diye konuştu.

O İLÇELERE İL SEVİYESİNDE GÜÇLENDİRME

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik aldıkları yeni kararı paylaşan Bakan Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın, geldiği kapasite çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı olması konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi. Soylu ayrıca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önceden tedbir almak zorunda oldukları ilçeler bulunduğunu belirterek, "Suç, hangi alanı kapatırsanız kendisine başka bir alan bulmaya çalışır. Onun için Emniyet Genel Müdürlüğü'müz ve tüm birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde şu ilçeleri il seviyesinde kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık. Bunlar da Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubayazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa yani ilk etapta bu 8 ilçede güçlendirme kararı aldık. Bu birimlerimiz nasıl bir il merkezinde çalışma ortaya koyuyorlarsa aynı koordinasyonları bu ilçelerde de yürütecekler" dedi.

'SİYASET ALANINA TERÖRİZM ÇEKİLEREK MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Program çıkışı basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmasıyla ilgili "Bu konuda karşı karşıya kaldığımız süreçleri hepimiz yaşadık. Gezi olaylarında bir ağaç için Türkiye'yi tarihsel bir tramvayla karşı karşıya bırakmak isterseniz ardından kendi yönetiminizdeki Beşiktaş'ta Çırağın yolunda hiç kimseyle irtibat kurmadan çınar ağaçlarını ortadan kaldırırsanız ve sonra bize hizmetler veren Atatürk Havalimanı'nın etrafımızdaki coğrafyanın ve bizim en güzel millet bahçelerinden birisi olabilmesi ve binlerce ağacın dikilebileceği bir alan olmasına itiraz ederseniz buna en hafif değimiyle 'Bu ne yaman çelişkidir' derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bir teröristin cenazesine sözde HDP'li milletvekili katılıyor ve polise taş atıyor. Bu olay da meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben de il başkanlığı yaptım. Biz de iktidara karşı muhalefette olduğumuz dönem birtakım eylemler ortaya koyduk ancak yakıp yıkmadık. İl başkanlığı yaparken de devlete 'Katil devlet' demedik" diye konuştu.