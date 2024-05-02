8 yıl sonra bir ilk! Tüm gözler Başkan Erdoğan ve Özel görüşmesinde

Siyasette tüm gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP liderinin Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayacak görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa olacak.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, 'CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım" demişti.

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacak.

Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıkların olması ele alınması bekleniyor.