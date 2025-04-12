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Politika

AB şantajına Türkiye seçeneği! Orban: Bizi savaşa çekmeye çalışıyorlar

Avrupa doğalgaz boru hattının kapatılmasının Slovakya ve Macaristan'ı Rusya-Ukrayna savaşına çekmeye yönelik bir baskı yöntemi olduğunu ve Macaristan'ın üstündeki baskının arttığını vurgulayan Macaristan Başbakanı Orban, 'Brüksel, hala Macarlara boyun eğdirmeye çalışıyor. Bizim görevimiz, Macar halkının çıkarlarını savunmak ve şantaja direnmek. Bu noktada, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak' diye konuştu.

IHA/AA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
AB şantajına Türkiye seçeneği! Orban: Bizi savaşa çekmeye çalışıyorlar
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin ticaret ve enerji güvenliği açısından Macaristan için vazgeçilmez bir ortağı olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler arasında yer alan Macaristan Başbakanı Orban, yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çeşitli konuları görüşmek için Antalya'da olduğunu belirterek, "Türkiye, bizim için kilit önemde bir ortak. İkili ticaretimiz 4 milyar doları aşıyor" dedi.

"TÜRKAKIM OLMASAYDI, MACARİSTAN'IN ENERJİ GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZDİ"

Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmek istedikleri mesajı veren Orban, "Bu yılın başlarında, Brüksel'in bürokratlarıyla iş birliği yapan Ukraynalılar, kendi topraklarından geçen büyük Avrupa doğalgaz boru hattını kapattı. Bu, Slovakya ve bizi Rusya-Ukrayna savaşına çekmeye yönelik bir baskı yöntemi. Bu yüzden enerjimizi artık doğudan değil güneyden tedarik etmemiz gerekiyor ve burada Türkiye, çok önemli bir ortak. TürkAkım olmasaydı, Macaristan'ın enerji güvenliği düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın üstündeki baskının arttığını vurgulayan Orban, "Brüksel, hala Macarlara boyun eğdirmeye çalışıyor. Bizim görevimiz, Macar halkının çıkarlarını savunmak ve şantaja direnmek. Bu noktada, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Orban'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

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