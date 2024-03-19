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  • ABB Başkan adayı Altınok Ankaralılara seslendi: Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi?
Politika

ABB Başkan adayı Altınok Ankaralılara seslendi: Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Başkentteki trafik problemi nedeniyle bir yerden bir yere gitmenin çile olduğunu belirterek, 'Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi? 5 yıl çekilir mi bu çile? İyi düşünsün Ankaralı hemşerilerim.' dedi.

AA19 Mart 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok Ankaralılara seslendi: Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi?
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Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde yaptığı konuşmada, seçimi kazandıkları takdirde Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Mamak'ta işsizlik probleminin önüne geçeceklerini belirtti.

Evi olmayan 20 bin vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak'a hiçbir hizmet yapmadığını ileri sürdü.

Turgut Altınok, "'Kayıp, Ankara büyükşehir Belediye Başkanı aranıyor' diye ilan vermek gerekiyor. Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı? Herhalde en çok Londra'nın sokaklarında görüyorlar. İnanın Londra'nın sokaklarında olduğu kadar Ankara'nın sokaklarında yok." diye konuştu.

BU YAVAŞ'IN ÇİLESİ ÇEKİLİR Mİ?

Seçildiği takdirde pazarların ucuz, parkların huzurlu olacağını söyleyen Altınok, vatandaşlardan Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya oy vermelerini istedi.

Başkentteki trafik problemi nedeniyle bir yerden bir yere gitmenin çile olduğunu dile getiren Altınok, "Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi? 5 yıl çekilir mi bu çile? İyi düşünsün Ankaralı hemşerilerim." dedi.

  • Cumhur İttifakının ABB Başkan adayı Altınok
  • ABB Başkan adayı Altınok
  • Turgut Altınok

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