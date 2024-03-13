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  • ABB Başkan adayı Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz
Politika

ABB Başkan adayı Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'Trafikte ciddi bir problem var. Önümüzdeki 5 yıl en az 650 bin ile 750 bin arası yeni araç trafiğe çıkacak. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz' dedi.

DHA13 Mart 2024 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz
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Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. Altınok, eczacıların sorun ve önerilerini dinleyip, vaatlerini anlattı. Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin neyi varsa vatandaşlara ait olduğunu belirterek, "Belediye başkanları emanetçidir ve vekildir. Makama oturan, 'Belediye benim' zannediyor. Türkiye'de en çok sağlık ocağı yapıp devlete veren belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Sağlık ocağı olunca tabi çevresinde eczane de oluyor. Ankara bir kasaba, bir ilçe değildir. Bizim bu kadim başkentimize eserlerimiz çok. Dünyada yaşanabilir 100 kent var; ama içerisinde Ankara yok. Biz buna talibiz. Bunu yapmak zor değil. 94 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildiğimizde, 6 da 5'i gecekondudan oluşuyordu; ama gecekondu şehrinden bir turizm kenti oldu. Keçiören'de yazılmış bir belediyecilik hikayesi var. Tevazu sahibiyim; ama nereye giderseniz gidin bu kadar birbirini tamamlayan eserlerin olduğu bir şehir yok. Şimdi vakit Ankara vaktidir" dedi.

'ANKARA'NIN ORTASINDA BİR MEZBELELİK DURUYOR'

Ankara'daki sorunlara işaret eden Altınok, son 5 yılda Ankara'nın karanlık bir başkente dönüştüğünü ifade ederek, "Trafikte ciddi bir problem var. Önümüzdeki 5 yıl en az 650 bin ile 750 bin arası yeni araç trafiğe çıkacak. Yeni yollar, yeni kavşaklar yapılacak. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıran metrodur; ama metronun m'si yok. Havaalanı yolu metrosu başta olmak üzere, Mamak metrosu, Altındağ metrosu, Koru-Bağlıca metrosu ve Yenikent'ten Törekent'e uzanan metrolar yapılacak. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Mazeret yok, 'engellendik' demek yok. Ankara'nın merkezi konumlarında son 5 yılda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Ankara, bir turizm kenti olabilir. Ankara bir medeniyet şehridir. Ulus, Hıdırlıktepe 5 yıl önceki gibi duruyor. Orada 'Tarih ve Kültür Yolu' projemiz var. Kale, Hıdırlıktepe, Samanpazarı, İtfaiye Meydanı, Hacı Bayram, Çankırı Caddesi, Dışkapı; burada medeniyetlerimiz var. Ankara'nın ortasında bir mezbelelik duruyor. Bunları yapmak lazım. 19.00'da Ulus'ta, 21.00'de Ankara'da ışıklar sönüyor. Ankaralı'ya 31 Mart'ta, 'Gelin ışıkları yakalım, Ankara'yı aydınlatalım' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok
  • ABB Başkan adayı Altınok
  • ABB Başkan adayı Turgut Altınok

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