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Politika

ABB Başkan adayı Altınok: Belediye başkanı Ankara'ya ara sıra uğruyor

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Belediye başkanı Ankara'ya ara sıra uğruyor, cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı geliyor. ' dedi.

AA17 Mart 2024 Pazar 17:27 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok: Belediye başkanı Ankara'ya ara sıra uğruyor
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Altınok, Cumhur İttifakı'nın Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan ile Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Turgut Altınok, seçimi kazandıkları takdirde ilk işinin Keçiören'de kentsel dönüşümü başlatmak olduğunu söyledi.

Fatih Köprüsü'nü yıkacakları, yerine dört şeritli köprülü kavşak yapacakları vaadinde bulunan Altınok, böylece Keçiören'de trafiği azaltacaklarını, Keçiören'i metro ağlarıyla öreceklerini ifade etti.

Ankara'nın 5 yılının boş yıl olduğunu savunan Altınok, "Trafik çoğaldı mı? Belediye başkanı 'yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı' diyor. Böyle aday olur mu? Bir belediye başkanı bunu söyleyebilir mi? 'Ben yolları kapattım mı ki trafik oldu' diyor. Adam Ankara'da değil ki. Belediye başkanı Ankara'ya ara sıra uğruyor, cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı geliyor. Ankara sokaklarında gören yok ama Londra'nın sokaklarında gören çok." diye konuştu.

Ulaşımda sıkıntılar yaşandığını, otobüslerin adeta balık istifine döndüğünü söyleyen Altınok, sorun çözülmezse başkentin İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir hale geleceğini ifade etti.

Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde, emeklilere, üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağını, sosyal destekleri ve yardımları artıracaklarını kaydetti.

  • Cumhur İttifakının ABB Başkan adayı Altınok
  • ABB Başkan adayı Altınok
  • turgut altınok

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