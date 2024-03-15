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Politika

ABB Başkan adayı Altınok: Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil

Mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış.' ifadelerini kullandı.

AA15 Mart 2024 Cuma 22:03 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok: Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil
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Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonunca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesi olarak Kırşehir'in köylerine hizmetler yaptıklarını söyledi.

Turgut Altınok, ramazanın Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini, Filistin'de soykırıma tabi tutulan Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Ankara'nın problemlerini kimin çözeceğine ilişkin anketlerde isminin öne çıktığını ifade eden Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, 5 yıllık başkanlık döneminde Ankara'nın sorunlarını çözememekle eleştirdi.

Keçiören'de yaptıkları çalışmaları da anlatan Altınok, 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını bildirdi.

ABB Başkan adayı Altınok mal varlığı açıkladı

- "HERKES BELEDİYE BAŞKANI OLMADAN ÖNCEKİ MAL VARLIĞINI AÇIKLASIN"

Gazetecilerin çıkışta mal varlığı beyanıyla ilgili sorusunu cevaplayan Altınok, şunları kaydetti:

"Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış. Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı... Zaten 3628 sayılı yasa gereği mal varlıklarını vermek zorundayız. Yeni bir mülk alıyorsanız kendinize veya eşinize onu da bir ay içinde vermek durumundasınız. Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın. Öyle sonradan gömü buldum, paşa torunuydum, bizde öyle bir şey yok. 20 yıldır belediye başkanıyım, beytülmal yönetiyorum. Ailem dahi makam arabama binmemiştir. 20 yıldır belediyeden bir kuruş harcırah almadım. Biz buyuz. Tertemiz, şeffaf bir hayatımız ve görev anlayışımız oldu."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Keçiören'de büyük hizmetler yapan Turgut Altınok ile Ankara'nın kayıp yıllarını telafi etmek istediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Ankara'nın en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu, bu problemi Turgut Altınok'un çözeceğini dile getirdi.

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