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  • ABB Başkan adayı Altınok: Hizmeti olmayan Yavaş'a 'dur' diyeceğiz!
Politika

ABB Başkan adayı Altınok: Hizmeti olmayan Yavaş'a 'dur' diyeceğiz!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Hizmeti olmayan, vizyonu olmayan, projesi olmayan 'Ben Ankara'ya hizmet etmeyeceğim.' diyen Yavaş'a 'dur.' diyeceğiz.' dedi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok: Hizmeti olmayan Yavaş'a 'dur' diyeceğiz!
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Altınok, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Ankara Seçim İşleri Başkanlığı Okul Sorumluları Buluşması iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Altınok, pazar günü Ankara'nın makus tarihini hep birlikte değiştireceklerine inandığını vurguladı.

- "BU ÜLKENİN DEĞERLERİYLE İLGİSİ OLMAYANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Altınok, yerel seçimlerin "güçlü büyük Türkiye" ideali açısından da önem taşıdığına işaret ederek, çalışmayanlara, "bu ülkenin değerleriyle ilgisi olmayanlara" fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Ankara'nın "altın çağını" 31 Mart'ta yeniden AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliğiyle başlatacaklarını dile getiren Altınok, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'mız ile başkentimizi dünya başkentleri arasında hak ettiği yere getireceğiz. Dünyada yaşanılabilir bir başkent, Ankara'mızın hak ettiği yer burasıdır. Dolayısıyla hizmeti olmayan, vizyonu olmayan, projesi olmayan 'Ben Ankara'ya hizmet etmeyeceğim.' diyen Yavaş'a 'dur.' diyeceğiz. Nereye göndereceğiz onu? Londra'ya göndereceğiz. Londra'da evi var nasıl olsa. Orada da FETÖ'cülerle, PKK'lılarla kol kola resimleri var. Kol kola. Vay dünyanın haline. Bundan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Olmadı zaten. 5 yılımız, heba olan yıllarımız, 5 yılımız, Ankara'mızın boş yılları oldu."

- YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AK PARTİ'YE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

Programda, AK Parti Ankara milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Fuat Oktay, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yaptıkları konuşmalarla partililerden seçime kadar çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Programın ardından Yeniden Refah Partisi genel merkez, Ankara il ve bazı ilçe başkanlıklarındaki görevlerinden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara parti rozetleri takıldı.

  • Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok
  • ABB Başkan adayı Turgut Altınok
  • Turgut altınok

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