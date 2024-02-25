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Politika

ABB Başkan adayı Altınok'tan Yavaş'a cevap: Vaadin çok ama yaptığın iş yok

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını belirterek, 'Senin yaptığın proje yok ki kopyalayalım. Vaadin çok ama yaptığın iş yok.' ifadesini kullandı.

AA25 Şubat 2024 Pazar 23:32 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok'tan Yavaş'a cevap: Vaadin çok ama yaptığın iş yok
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Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yavaş'ın "Rakibimiz işe gelir gelmez 600 kişiyi işten attı. Kovid-19 salgını döneminde 9 bin esnafa ceza kesti" iddiaları üzerine, Altınok şu ifadeleri kullandı:

"Bir tane esnafa dahi ceza yazılmamıştır. 9 bin esnafa ceza yazıldığı iddiası tamamen yalandır. 600 kişiyi işten attığım iddiası da asılsızdır. Kendisi büyükşehirden kaç kişiyi attı, asıl onu açıklasın. Seçimden önce söz verdiği halde kaç bin kişiyi işinden etti onu açıklasın."

Altınok, kendisinin açıkladığı projelerle ilgili Mansur Yavaş'ın "Projelerimizi kopyalamışlar" iddiasını hatırlatarak, "Ankara'ya verdiğin sözlerin yüzde 90'ını yapmamışsın. Senin yaptığın proje yok ki kopyalayalım. Vaadin çok ama yaptığın iş yok." değerlendirmesinde bulundu.

Emekliler de dahil olmak üzere binlerce vatandaşa destek olduklarını belirten Altınok, "Ama istismar ve reklam yapmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanısın, böyle açıklama yapmadan önce bir sor, öğren, doğru bilgilerle çık konuş. Aksi halde böyle açıklamalarınla kamuoyu önünde mahcup olursun." ifadelerine yer verdi.

Altınok, mal beyanıyla ilgili ise mal varlığının belediye başkanı olmadan önce kayıtlı olduğunu, bunu da yakında kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

Mansur Yavaş'ın "İngiltere'den ödül aldıkları" açıklamasına ilişkin Altınok, "Amerika'dan, İngiltere'den alıyorsun. Biz ise Türk dünyasından alıyoruz. İşte fark burada. Sen Londra'nın sokaklarında, biz Ankara'nın sokaklarında. Farkımız burada." ifadelerini kullandı.

  • ABB Başkan adayı Altınok
  • ABB Başkan adayı Turgut Altınok
  • mansur yavaş

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