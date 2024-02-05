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Politika

ABB Başkan adayı Altınok'tan Yavaş'a: Keşke fotoğrafı yerine hizmetlerini assaydı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını belirterek, 'O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o resimler. Keşke o koca koca resimler yerine onlara harcanan parayla kütüphane, kreş yapılsaydı.' dedi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok'tan Yavaş'a: Keşke fotoğrafı yerine hizmetlerini assaydı
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Altınok, Kahramanmaraş Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altınok, depremi haberini alınca hemen harekete geçtiklerini, Keçiören Belediyesi olarak bölgeye yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Altınok, yaşanılan her felaketten ders alınması, kentsel dönüşüm planlarına öncelik verilmesi gerektiğini dile getirerek, büyükşehir belediye başkanı olduğu takdirde Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan hizmetleri yapacağını ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını ileri süren Altınok, "O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o resimler. Keşke o koca koca resimler yerine onlara harcanan parayla kütüphane, kreş yapılsaydı." diye konuştu.

Ankara'nın hak ettiği yere kavuşacağını belirten Altınok, "Bizim projemiz de var, eserlerimiz de var. Şehri her alanda geliştirecek ve kalkındıracak projelerimiz hazır." dedi.

Altınok'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan da eşlik etti.

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