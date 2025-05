AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Başkent Millet Bahçesi girişinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının 2022-2023 yılında gerçekleştirdiği malzeme alımına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Osman Gökçek, "Bugün sizleri buraya davet etmemizin sebebi güncel değeri 400 milyon TL'yi bulan 140 milyon adet kayıp karton bardak ve kayıp 600 ton çöp torbasıyla ilgili olan toplantımızdır." dedi.

"Biz bu iddiaları ortaya koyduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin CHP Grup Başkanvekili, Mansur Bey adına, bu malzemelerin 5 tır ile taşındığını söylemiştir" ifadesini kullanan Gökçek, bunun fiziken mümkün olmadığını belirtti.

140 milyon bardağın 47 bin koliye sığdığını belirten Gökçek, alana getirilen içi koli dolu tırı örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Arkada görmüş olduğunuz tırımız 4 kapaktan oluşmaktadır. Her bir kapağı 150 adet koli almaktadır. Yani 600 adet koliyi alabilecek kapasitededir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 140 milyon tane bardağı, 5 tıra sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır. Ayrıca 600 ton da çöp torbası vardır. Biz Sayın Mansur Yavaş'a diyoruz ki 108 tır burada bir malzeme var. Eğer 108 tır malzemeyi 5 tırla taşıdıklarını söylüyorlar ise buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Çünkü 5 tırın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. 47 bin sayısı nerede, 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir. Şöyle bir kültür geliştirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Her söylediğimize yalan, her söylediğimize iftira şeklinde beyanatlarda bulunuyorlar. Ben söylediklerimi ispat ediyorum. Arkadaki tırda 600 adet karton bardağın sığabileceği koli var. Tekrar kendilerine soruyorum. 5 tıra 140 milyon taneyi nasıl sığdırıyorsunuz? Sayın Mansur Yavaş bir basın toplantısı yapsın. Bunları buraya nasıl sığdırdığını bize anlatsın."

Yük taşıyan araçların yola çıktıklarında belli bir tonajın üstünü taşıyamadıklarını söyleyen Gökçek, 600 ton çöp torbasının yaklaşık 30 tırla taşınabileceğini ifade etti.

- "EĞER BU TIRLAR YOKSA, SOYGUN AÇIK ŞEKİLDE ORTADADIR"

Bahse konu tırların irsaliye raporu, plakaları ve araçların hangi depolara nasıl teslim edildiği soran Gökçek, "Eğer bu tırlar yoksa, soygun açık şekilde ortadadır. Demek ki mallar teslim edilmedi. Çünkü fiziken gösteriyorum. Bu malları 5 tırla taşıdık diyorlar. Eğer 5 tırla taşıdılarsa geriye kalanlar nerede? Bunun cevabını vermeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş döneminde Ankara'da su alamayan ve yolları bozuk köyler olduğunu söyleyen Gökçek, "Paraları buralara harcamak yerine maalesef cenazeler üstünden cebini doldurmaya çalışanların olduğu açık şekilde ortadadır." diye konuştu.

Bu konuları adli makamlara bildirmeye devam edeceğini söyleyen Gökçek, bahse konu ihaleyi alan firmanın 1 yıl önce kurulduğunu belirtti.

Bu firmanın devletten tek bir iş aldığını, firmanın ihaleye 3 ay kala ve ihaleden 3 ay sonra el değiştirdiğini aktaran Gökçek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Mansur Yavaş'ın son ihalesi bardağı taşırdı