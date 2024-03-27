Odatv'de yer alan habere göre; CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi. Bu ihalelerin organizasyonunda ise İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Adnan Beker ve çocuklarının olduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla verilen ihaleler gündemde konuşulmaya devam ederken Kılavuz ailesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

TERÖRDEN SABIKALI ŞİRKET YÖNETİCİSİ

ABB'den 7 milyar liralık ihale alan Kılavuz ailesinin Yoljan, Proyap, Jannes şirketlerinin başında bulunan Ali Kılavuz'un terörden sabıkası ortaya çıktı.

Odatv'nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Diyarbakır Silvan doğumlu Ali Kılavuz'un, çeşitli terör suçlarından sabıkası bulunuyor.

1994 ve 1997 yıllarında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devlete karşı işlenen Suçlar'dan yargılanan Kılavuz, ayrıca 2019 yılında da Tunceli Sulh Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Ali Kılavuz'un ayrıca Adana'da 'Terörle Mücadele'de işlem gördüğü edinilen bilgiler arasında.