İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2737
  • EURO
    35,1331
  • ALTIN
    2275.04
  • BIST100
    8806.72
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABB'de 7 milyarlık ihalenin arkasındaki Kılavuz ailesinin sicilinden PKK çıktı!
Politika

ABB'de 7 milyarlık ihalenin arkasındaki Kılavuz ailesinin sicilinden PKK çıktı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi. İhaleleri alan Kılavuz ailesinin şirket yöneticilerinden olan Ali Kılavuz'un ise daha önceden çeşitli terör suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

27 Mart 2024 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
ABB'de 7 milyarlık ihalenin arkasındaki Kılavuz ailesinin sicilinden PKK çıktı!
ABONE OL

Odatv'de yer alan habere göre; CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla 12 şirketi yöneten Kılavuz ailesine 7 milyar liralık ihale verdi. Bu ihalelerin organizasyonunda ise İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Adnan Beker ve çocuklarının olduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ A.Ş. aracılığıyla verilen ihaleler gündemde konuşulmaya devam ederken Kılavuz ailesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

TERÖRDEN SABIKALI ŞİRKET YÖNETİCİSİ

ABB'den 7 milyar liralık ihale alan Kılavuz ailesinin Yoljan, Proyap, Jannes şirketlerinin başında bulunan Ali Kılavuz'un terörden sabıkası ortaya çıktı.

Odatv'nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Diyarbakır Silvan doğumlu Ali Kılavuz'un, çeşitli terör suçlarından sabıkası bulunuyor.

1994 ve 1997 yıllarında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devlete karşı işlenen Suçlar'dan yargılanan Kılavuz, ayrıca 2019 yılında da Tunceli Sulh Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Ali Kılavuz'un ayrıca Adana'da 'Terörle Mücadele'de işlem gördüğü edinilen bilgiler arasında.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.