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Politika

AK Parti'den ABB'ye sert tepki: Büyük bir skandal

Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Asgari ücret 10 kat, belediyenin bütçesi 6,36 kat artmışken borcun 42 kat artması büyük bir skandaldır.' açıklamasında bulundu.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
AK Parti'den ABB'ye sert tepki: Büyük bir skandal
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Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da CHP tarafından devralındığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ye borcunun 200 milyon lira olduğunu, bugün ise bu borcun 8,4 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Geçmişi bahane ederek örtülen başarısızlığın artık geçerliliğini kaybettiğini ifade eden Özcan, "Asgari ücret 10 kat, belediyenin bütçesi 6,36 kat artmışken borcun 42 kat artması büyük bir skandaldır." değerlendirmesi yaptı.

"Algı makyajı dökülmüş, korkunç gerçek ortaya çıkmıştır." ifadesini kullanan Özcan, şunları kaydetti:

"42 kat büyüyen borcu izah edebilmek sadece matematik meselesi değildir. Bu durumu görmezden gelmek sorumsuzca bir yönetim anlayışının sonucu olarak kabul edilmelidir. Sözde şeffaflık ve hesap verilebilirlik algısı altında başkentimizin kaynaklarını belli yerlere peşkeş çekenler bu artışın hesabını nasıl verecekler? Ekonomik şartlar bahane olarak kullanılamayacak şekilde böylesine fahiş bir borç artışı Ankara'nın mali yapısının ne kadar kötü yönetildiğini açıkça ortaya koyuyor."

Özcan, Ankara'nın mali açıdan büyük bir darboğaza sokulduğunu belirterek, başkentin geleceği için, sorumluluk sahiplerinin bu borç yükünü açıklaması ve hesap vermesi gerektiğini aktardı.

  • AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
  • Hakan Han Özcan
  • ak parti

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