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Politika

ABB'yi sarsan gelişme! 159 milyon liralık vurgun sonrası istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili yaptığı 159 milyon liralık şaibeli ihalenin ardından Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan istifa etti.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
ABB'yi sarsan gelişme! 159 milyon liralık vurgun sonrası istifa etti
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan'ın, karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili 159 milyon liralık ihale yaptığı iddiaları üzerine görevinden ayrıldığını söyledi.

ABB Meclisi, mayıs ayının beşinci birleşimini, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık Başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili yaptığı 159 milyon liralık ihalenin şaibeli olduğunu gündeme getirmişti.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, 2025 yılı ücret tarifesine gelir kalemi eklenmesine ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile ABB ve ilçe belediye başkanlıkları arasında yağmur suyu tesislerinin yapılanmasına yönelik ortak hizmet protokolü imzalanmasına ilişkin başkanlık yazıları, oy birliğiyle kabul edildi.

MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Oturumda söz alan ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili 159 milyon liralık ihale yaptığı iddiasına ilişkin konuştu.

Neslihanoğlu, ihale vurgunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Bozan'ın istifa ettiğini açıkladı.

Toplantıda, ABB ile EGO ve ASKİ genel müdürlüklerinin 2024 mali yılı bütçe kesin hesaplarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, 10 Haziran'da toplanmak üzere oturumu kapattı.

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