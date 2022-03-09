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Politika

ABD basını yazdı: Putin'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edebilir

Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sürerken ABD'li Washington Post, Rusya Devlet Başkanı Putin'le temas için en uygun iki ismin Başkan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Bennett olduğunu yazdı.

Akşam Gazetesi9 Mart 2022 Çarşamba 08:43 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:53
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Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali devam ederken, arka planda barış için çabalar da sürüyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi yönündeki ısrarı, Batı'nın da, pozisyonundan geri atmaması barış ihtimalini zorlaştırıyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir makalede, "Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek" sorusuna yanıt arandı.

SADECE İKİ İSİM YAPABİLİR

"Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev'in hem de Moskova'nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin'in Ukrayna'ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin'in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin'in de, aslında Rusya'ya Batı'dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

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