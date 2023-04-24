ABD Başkanı Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den sert cevap: Şarlatanlar yine sahnede

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE, 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN ERMENİ İDDİALARIYLA İLGİLİ SİYASİ SAİKLİ AÇIKLAMALARI KINADI



Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerince yapılan siyasi saikli açıklamaları kınayarak "dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreleri" Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Ermeni iddialarını gündeme getiren bazı hükümet ve yetkililerine tepki gösterildi.

Gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar için "tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalar" nitelendirmesi yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Açıklamada hiç kimse ve hiçbir kuruluşun, Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremeyeceği vurgulanarak "Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu'nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz." denildi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN ABD BAŞKANI BİDEN'IN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINA TEPKİ



ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türk milletinin ve hiçbir Türk devletinin tarihinde soykırım yoktur. Sözde Ermeni soykırımı, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır. Tarih de tarihi hakikatler de iftirayla değişmez ve değiştirilemez. Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Bazı ülkeler ve siyasetçilerin 1915 olayları hakkında yine gerçeğe aykırı açıklamalar yaptığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir. Tarihte yaşanan olayları çarpıtan ve kendi çıkarları için husumet konusu haline getirmeye çalışan bu çıkar lobisini kınıyoruz. Bu şebekelerle yıllardır mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların tek amacı husumet üretmek ve bölge barışını yok etmektir. Cumhurbaşkanı'mız bölgesel barış ve işbirliği için defalarca çağrı yaparak, tüm bölge halklarının ortak geleceği için güçlü bir vizyon ortaya koymuştur. İstismar ve çıkar lobisinin en büyük korkusu Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonun adım adım gerçekleşmesidir. İstismar ve yalan siyasetinin elemanları, bu vizyon karşısında yenilecektir. Cumhurbaşkanı'mızın öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği vizyonu kazanacaktır."

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Birinci Dünya Savaşı koşullarında cereyan eden ve Türklerle Ermenilerin büyük acılar çekmesine yol açan olayların çarpıtılarak ve tek taraflı bir yaklaşımla "soykırım" olarak nitelendirilmesinin, müttefiklik hukukuyla bağdaşmayan sorumsuz bir davranış olduğunu belirten Kılıç, "1915 olaylarının, ABD Başkanı Biden'ın daha önce yaptığı gibi yanlı bir tutum sergilenerek siyasi çatışma konusu haline getirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Akif Çağatay Kılıç, tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmasının ve konjonktürel olarak ele alınmasının vahim bir hata olduğunu, bu durumun da sorunu, kimsenin yararına olmayan yeni bir jeopolitik boyut ve uluslararası tartışma zeminine taşıdığını vurguladı. Kılıç, "Beyaz Saray ve çeşitli Ermeni lobileri tarafından ortaya atılan mesnetsiz iddialar, Dağlık Karabağ savaşı sonrasında meydana gelen gelişmeler neticesinde Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşme inisiyatiflerinin yanı sıra Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin geleceği, transatlantik ittifakın ve bölgemizin istikrarı gibi konuların hiçbirine olumlu bir katkı sağlamamaktadır." ifadelerini kullandı.