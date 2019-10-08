ABD Büyükelçiliği’nin teröre ‘like’ı ilk değil

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari sanığı Ergun Babahan’ın Twitter hesabından yaptığı ‘Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset hayatına hazır olmalı’ paylaşımını ‘beğenen’ ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne tepkiler sürüyor. Firari Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan ifadesini ‘like’layan ABD Büyükelçiliği, daha önce de terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yardım ve yataklık eden çalışanlarını korumasıyla da ön plana çıkmıştı. FETÖ’nün Ergenekon Kumpas Davası’nın savcısı Zekeriya Öz ve eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı gibi örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen Metin Topuz, ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nda çalışıyordu. Topuz, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘devletin güvenliği, iç veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından tutuklanarak yargılandı. Topuz hakkında 17-25 Aralık girişiminde emniyet ve yargı ayağını yürüten FETÖ’cü isimlerle, eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında ‘aracılık görevini’ yürütmek suçundan dava açılmıştı.

HEM FETÖ HEM PKK

Metin Topuz’un dışında FETÖ üyeleriyle ilişkisi olduğu belirlenen bir başka isim olan N.M.C de ABD İstanbul Konsolosluğu’nda çalışıyordu. N.M.C., ifadesine başvurulmak üzere çağrılmasına rağmen, uzun süre konsolosluktan çıkmamıştı. N.M.C de, ABD Konsolosluğu’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ilişkileri götüren isimlerden olduğu ortaya çıkmıştı. ABD Büyükelçiliği çalışanlarının ‘beğeni’sini sadece FETÖ değil, PKK da aldı. ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay’ın, PKK’nın üst düzey isimlerinden ‘Behzat’ kod adlı teröristle irtibatı tespit edilmişti. Uluçay’ın, terörist Behzat’ın Mardin Kızıltepe’deki operasyonda öldürülmesinin ardından bölgeye giderek halkı provokatif eylemlere yönlendirmeye çalıştığı belirlenmişti. Hakkında Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Uluçay’ın evinde yapılan aramada 21 adet B, C, D, F, G, K, L serisi 1 dolar ele geçirilmişti. Bu seriler, FETÖ üyeliğindeki hiyerarşilerde yer alanlara dağıtılan paralar olması ile de dikkati çekmişti.