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ABD Büyükelçisi Satterfield, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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