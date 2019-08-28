ABD Büyükelçisi Satterfield, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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