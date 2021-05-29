29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:22

Ocak ayında ABD başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye ilk üst düzey ziyareti, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman tarafından gerçekleştirildi.

Ankara'daki temaslarının ardından CNN Türk'e konuşan Sherman 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindi.

Sherman, "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de." diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI WENDY SHERMAN PATRİK BARTHOLOMEOS'U ZİYARET ETTİ

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleşen ziyarette, Sherman'a ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer eşlik etti.

Resmi ziyaretler kapsamında Ankara'nın ardından İstanbul'a gelen Sherman'ın ilk ziyareti Fener Rum Patrikhanesi'ne oldu.

Patrikhane görevlileri tarafından karşılanan Sherman, Aya Yorgi Patrikhane kilisesini ziyaret ederek kiliseyle ilgili bilgi alarak mum yaktı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sherman'ı kilise ziyaretinin ardından ağırladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman burada yaptığı konuşmada, "Bugün, dünya çapında 300 milyondan fazla nüfusu sahip Ortodoks dünyada saygı duyulan bir lider olan Patrik Bartholomeos ile görüşmekten onur duyuyorum." dedi.

ABD'nin Patrikhane ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Sherman, bu bağlamda ulusal sınırları aşan küresel problemlerde iş birliği yaptığını dile getirdi.

Sherman, dünya çapında din özgürlüklerini teşvik etmek için Patrikhaneyi bir partner olarak görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Brüksel'de haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmelere değinen Sherman, "Türkiye ve Amerika arasındaki stratejik ilişkileri konuşmak için iki lider Brüksel'de bir araya gelecek." dedi.