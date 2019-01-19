ABD, FETÖ'yü Topuz'la yönetmiş
ABD’nin FETÖ’yü İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz üzerinden yönettiği ortaya çıktı. 7 Şubat MİT ve 17-25 Aralık kumpaslarında aktif rol alan Topuz örgüt üyeleriyle 1627 kez görüştü.
- KEMAL GÜMÜŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmada tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Topuz’un 2009 ile 2016 tarihleri arasında tamamı FETÖ’cü olan 100 kişi ile tam bin 627 kez görüştüğü tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan 76 sayfalık iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ ile Mehdi Eker’in de aralarında olduğu çoğu eski bakan ve siyasetçi 30 kişi mağdur ve müşteki olarak yer alıyor.
YÜZLERCE GÖRÜŞME
İstanbul Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede Topuz ‘un 7 yıllık telefon görüşme trafiğine (HTS) dair detaylı inceleme raporlarına, tanık beyanlarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki görüşmeler ait video kayıtlarına ve şüphelinin ikametinde ele geçirilen dijital delillere yer verildi. Topuz’un yaptığı binlerce telefon görüşmesi ise tek tek mercek altına alındı. Çıkan sonuç ise Topuz’un adeta Amerika ile FETÖ arasında kuryecilik yaptığını gözler önüne serdi. Başta kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ’cü Savcı ve Polisler olmak üzere onlarca örgüt mensubuyla Topuz’un yüzlerce kez hem telefonla hem de yüz yüze görüştüğü belirlendi.
TAMAMI KUMPASÇI
Metin Topuz’un, 7 Şubat 2012 MİT kumpası ile 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi öncesinde firari eski savcı kumpasçı Zekeriya Öz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüğünde görevli onlarca FETÖ’cü ile tespit edilen görüşmeleri tek tek sıralandı. Topuz’un İstanbul Eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün dışında, kumpasın icracılarından FETÖ’nün polis amirleri Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Mehmet Akif Üner, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mutlu Ekizoğlu ve Serdar Güldalı gibi sayısız FETÖ’cüler ile yüzlerce kez görüşme yaptığına dair tespitlere de yer verildi.
120 KEZ YURTDIŞI KAYDI
Başkası adına kayıtlı telefon hattı kullandığı belirtilen Topuz’un 120 kez yurt dışı kaydı olduğu bilgisine de yer verildi. Topuz’un beraber Yurt dışına gittiği FETÖ’cülerin isim isim belirtildiği iddianamede kendi görev tanımı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında görüştüğünü iddia ettiği kişilerin yaptığı görevle hiçbir alakası olmadıklarına vurgu yapıldı. İddianamede dikkat çeken başka bir nokta ise darbe imamlarından firari Adil Özsüz ile irtibatlarına yönelik tespitler. Yine Öksüz’ün bacanağı tutuklu FETÖ yönetici Erdal Şen ile 25.09.2006 tarihinde görüştüğü tespit edildi. İddianamede şüpheli Metin Topuz’un kullandığı şahsi telefon üzerinde yapılan incelemeden sonra elde edilen delillere de yer verildi. Topuz’un Whatsapp’ta kimlik bilgileri meçhul şahıslarla yazıştığı ve FETÖ ile aralarında mevcut eski irtibat ve bağlantılarından bahsettikleri ve örgüte yönelik yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi. Yine FETÖ’nün Amerika ile beraber Halk Bankasına kurduğu kumpas ile ilgili yazışmalara da genişçe yer verildi.
BENİ TEHDİT ETTİLER
İddianamede şüpheli Topuz hakkında ifade veren tanık Feyyaz Öztürk’ün beyanları da yer aldı. ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA)’inde muhbir olarak çalıştığı dönemde Metin Topuz ile tanıştığını anlatan Feyyaz Öztürk, 2008 yılında Fatih Başsavcılığına şikâyette bulunduktan sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden bir müdürün kendisini arayarak “Amerika ile ne hesabın varsa gör ama bu işe hizmet erlerini karıştırma” diyerek tehdit ettiğini söyledi.
ÖRGÜTE PARA AKTARILMASI
DEA faaliyetlerinde yakalanacak uyuşturucu için FETÖ mensuplarının ihbarcı olarak gösterilerek örgüte nakdi yönden destek aktarıldığını belirten Öztürk, Metin Topuz’un Tufan Ergüder’e FETÖ’nün dernekleşmeye hız vermesi gerektiğini, bu sayede örgüte para aktarılmasının kolaylaşacağını söylediğini anlattı. Şüpheli Metin Topuz’un ikametinde arama işlemi sırasında hakkındaki arama kararı okunduğu esnada kolluk görevlilerine hitaben “FETÖ’den mi alındım” şeklinde beyanda bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede Topuz’un kolluk personeline cevaben, “ben neden alındığımı biliyorum. ABD konsolosluğunda narkotik masasında çalışıyorum. 17/25 Aralık öncesinde emniyetle irtibatlarım vardı. Serdar Güldalı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç, Cengiz Malbeleği, Yasin Topçu, Yakub Saygılı ile irtibatım vardır” şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.
DARBEYE TEŞEBBÜS
İddianamenin değerlendirme kısmında ise Metin Topuzun FETÖ’ye talimatları iletip örgütün kumpaslarını koordine ve kontrol ettiği vurgulanarak casusluk yaptığı kaydedildi. İşte o tespitler; “Şüphelinin eylemleri değerlendirildiğinde; FETÖ 17 Aralık 2013 tarihinde sahte deliller ve kumpas soruşturmalarla ile giriştiği ve o dönem mevcut yoğun bağlantıları ile bu kapsamdaki eylemlere katıldığı, FETÖ yönetici ve üyelerinin işledikleri suçlara iştirak ettiğinden üzerine atılı Türkiye’yi ortadan Kaldırmaya veya görevini Yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçunu işlediği anlaşılmıştır. Soruşturmada devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler arasında yer alan yapılan kumpas soruşturmalar kapsamında Siyasal veya askerî casusluk suçunu da işlediği anlaşılmıştır.”
ÜST DÜZEY PROTOKOL
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kamera Kayıtları İnceleme Raporu da iddianame geniş yer aldı. Görüntü inceleme ve tespit tutanağına göre Metin Topuz’un, FETÖ’nün, 17/25 Aralık kumpas soruşturması öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ile makamında görüştüğü ve üst düzey protokol kurallarına göre ağırlandığı tespit edildi.
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