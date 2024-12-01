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Politika

ABD ile 'Suriye' görüşmesi! Bakan Fidan, o kritik mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Suriye'deki son durumu konuştu. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her gelişmeye karşı olduğunu belirtti.

AA1 Aralık 2024 Pazar 17:55 - Güncelleme:
ABD ile 'Suriye' görüşmesi! Bakan Fidan, o kritik mesajı verdi
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi.

BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK MESAJ

Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

'GAZZE'DE ATEŞKES' ÇAĞRISI

Bakan Fidan, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.

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