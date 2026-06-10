AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Partili Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Milli Takımımız için hazırladığımız şarkımızın adı, "Siz Hepiniz, Biz Türkiye".

NETANYAHU'NUN KÜSTAH SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Soykırımcı İsrail hükümeti, Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra açıklama yapmayı adet haline getirdi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını an be an izliyorlar.

Yer yüzünde Gazze'de soykırım işleyen ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur.

Bu gerçekleşen katliam, soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da yapılan katliamlar dünyanın en ahlaksız en vicdansız, en büyük suçunu içeren eylemlerdir.

Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. İran'a saldırdıklarında Kürt kardeşlerimizi kendileri için lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Kürt kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında durarak katliam şebekesiyle yan yana gelmedi.

İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bakanımız, her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir.

Kendi haline bırakıldığı takdirde İsrail katliam şebekesi hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaklardır.

Basın mensuplarına fiziki saldırılar, CHP'nin miting ve toplantılarında meydana geliyor. Bir CHP milletvekilinin saldırısı söz konusu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz.