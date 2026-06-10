İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1429
  • EURO
    53,4071
  • ALTIN
    6202.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABD-İsrail arasında ayrışma! AK Parti Sözcüsü Çelik: Orta Doğu'dan sonra AB'yi hedef alacaklar
Politika

ABD-İsrail arasında ayrışma! AK Parti Sözcüsü Çelik: Orta Doğu'dan sonra AB'yi hedef alacaklar

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yer yüzünde Gazze'de soykırım işleyen ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur. Bu gerçekleşen katliam, soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da yapılan katliamlar dünyanın en ahlaksız en vicdansız, en büyük suçunu içeren eylemlerdir. Kendi haline bırakıldığı takdirde İsrail katliam şebekesi hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaklardır. Burada esas olan İsrail'in bu eylemlerinin mutlak suretle durdurulmasına yönelik adım atılmasıdır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
ABD-İsrail arasında ayrışma! AK Parti Sözcüsü Çelik: Orta Doğu'dan sonra AB'yi hedef alacaklar
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Partili Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Milli Takımımız için hazırladığımız şarkımızın adı, "Siz Hepiniz, Biz Türkiye".

NETANYAHU'NUN KÜSTAH SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Soykırımcı İsrail hükümeti, Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra açıklama yapmayı adet haline getirdi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını an be an izliyorlar.

Yer yüzünde Gazze'de soykırım işleyen ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur.

Bu gerçekleşen katliam, soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da yapılan katliamlar dünyanın en ahlaksız en vicdansız, en büyük suçunu içeren eylemlerdir.

Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. İran'a saldırdıklarında Kürt kardeşlerimizi kendileri için lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Kürt kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında durarak katliam şebekesiyle yan yana gelmedi.

İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bakanımız, her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir.

Kendi haline bırakıldığı takdirde İsrail katliam şebekesi hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaklardır.

Basın mensuplarına fiziki saldırılar, CHP'nin miting ve toplantılarında meydana geliyor. Bir CHP milletvekilinin saldırısı söz konusu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza! Motosikletin üstünden böyle fırladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.